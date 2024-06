Autofahrer fuhr durch Rettungsgasse Autobahnpolizei gibt Details zu Vorfall auf A565 bei Bonn bekannt

Nachdem ein Autofahrer am Donnerstagvormittag widerrechtlich durch eine Rettungsgasse auf der A565 in Bonn gefahren ist, sind nun weitere Details zu dem Vorfall bekannt. Welche Konsequenzen drohen in solchen Fällen allgemein? Wie häufig kommt es zu Problemen mit Rettungsgassen? Wir geben einen Überblick.