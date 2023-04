Reparaturarbeiten an der A565 Wenn eine Autobahn in Bonn voll gesperrt werden muss

Ursprünglich waren die Arbeiten für zwei Nächte angesetzt: Mittwoch- und Donnerstagnacht. Aufgrund eines Spiels der Telekom Baskets am Mittwochabend, zu dem ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet wurde, mussten die für Mittwochnacht geplanten Reparaturmaßnahmen an der Fahrbahn der A 565 in Fahrtrichtung Siegburg zwischen der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord inklusive der im Streckenabschnitt liegenden Anschlussstellen jedoch verschoben werden (der GA berichtete). Einen Termin für die verschobene erste Nacht der Sperrung will die Autobahn GmbH Rheinland bald bekannt geben. Sie betreut das Projekt.