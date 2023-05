Fahrbahnarbeiten in Bonn A565 in Fahrtrichtung Meckenheim am Sonntag vollgesperrt

Bonn · Am Sonntag wird die A565 in Fahrtrichtung Meckenheim vollgesperrt. Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich jedoch bereits am Dienstag auf Einschränkungen auf der Strecke einstellen.

15.05.2023, 16:52 Uhr

Am Sonntag wird die A565 in Fahrtrichtung Meckenheim vollgesperrt. Foto: Bernd Wüstneck/Archiv





Von Christine Bähr