Unfall beim Einfädeln : A565 nach Unfall kurzzeitig voll gesperrt

Bonn Auf der A565 bei Bonn-Endenich hat ein Verkehrsunfall am Samstagmittag für eine kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn gesorgt. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Aufgrund eines Unfalls auf der A565 in Fahrtrichtung Beuel bei Bonn-Endenich musste die Autobahn am Samstagmittag vorrübergehend gesperrt werden.

In den Unfall, der sich beim Einfädeln ereignete, waren zwei Autos mit jeweils einem Insassen verwickelt. Die beiden Personen waren nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr Bonn leicht verletzt und wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Im Auto eingeklemmt wurden jedoch keine Personen. Zur Bergung der Fahrzeuge wurde die Autobahn im Anschluss an den Unfall voll gesperrt, sodass sich zwischenzeitlich ein Rückstau bis Duisdorf bildete.