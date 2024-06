Nach Einsatz auf A565 in Bonn Warum Pferdetransporte immer riskant sind

Bonn · Ein Pferd hat am Freitag in einem Autoanhänger auf der A565 in Bonn randaliert und die Fahrerin zu einem Notstopp gezwungen. Experten erklären, was bei einem Pferdetransport unbedingt zu beachten ist – auch für anderen Verkehrsteilnehmer.

14.06.2024 , 18:50 Uhr

Wieder beruhigt: Das Pferd hatte auf der Autobahn im Anhänger randaliert. Foto: Petra Reuter