Zwischen Hardtberg und Bonn-Nord A565 am letzten August-Wochenende erneut gesperrt

Die A565 wird voraussichtlich von Freitagabend, 25. August, ab 22 Uhr bis Montagmorgen, 28. August, fünf Uhr zwischen der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord gesperrt. Dies gab die Autobahn GmbH am Freitag bekannt. Die Sperrung betreffe die Fahrbahnen in Richtung Siegburg sowie die Anschlussstellen in dem Abschnitt. Der Fernverkehr soll bereits ab dem Kreuz Meckenheim über die A61 geleitet werden. Lokale Umleitungen sind ebenfalls geplant.