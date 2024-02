Gleichzeitige Sperrung der B56 Stadt rechnet wegen Vollsperrung der A565 mit Stau

Für den innerstädtischen Verkehr wird die Stadt eine Umleitung zwischen Endenich (ab Hermann-Wandersleb-Ring) und Weststadt/Innenstadt (ab Endenicher Straße) einrichten: Die Umleitung verläuft in beiden Fahrtrichtungen über die Straßen Auf dem Hügel, Am Propsthof, Gerhard-Domagk-Straße, Immenburgstraße und Karlstraße. Denn die B 56 wird in Richtung Innenstadt ab der Kreuzung Auf dem Hügel/Frongasse gesperrt, in Gegenrichtung ab Verdistraße, wobei die Umleitung bereits an der Karlstraße beginnt.