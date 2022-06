Lange Staus : Lkw verliert Container und blockiert Verkehr am Kreuz Bonn-Nord

Lkw verliert Container und blockiert Verkehr am Kreuz Bonn-Nord

Update Bonn Ein Lkw hat am Kreuz Bonn-Nord einen Container verloren. Zwei Verkehrswege wurden am Autobahnkreuz gesperrt.

Am Dienstagvormittag hat ein Lkw einen Container verloren. Der Frachtbehälter hatte sich aus noch ungeklärter Ursache in der Abfahrt von der A 565 auf die A 555 in Fahrtrichtung Köln gelöst und war auf die Fahrbahn gefallen.