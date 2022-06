Corona-Pandemie : Stadt Bonn muss so gut wie keine abgelaufenen Corona-Impfdosen entsorgen

In Bonn müssen so gut wie keine abgelaufenen Corona-Impfdosen entsorgt werden. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Bonn Während sich die Meldungen häufen, dass viele deutsche Städte zum Teil zehntausende abgelaufene Corona-Impfdosen entsorgen müssen, sieht die Lage in Bonn deutlich besser aus.

Die Meldungen häufen sich: Knapp 8000 Dosen des Corona-Impfstoffs mussten in Friedrichshafen entsorgt werden, etwa 3000 in Stuttgart, in Augsburg mehr als 10.000. Und in Hamburg sind seit Jahresbeginn bereits mehr als 100.000 Impfdosen vernichtet worden. Der Grund: Die Nachfrage nach den Impfungen ist im dritten Pandemie-Frühling drastisch gesunken. Viele Impfdosen sind inzwischen abgelaufen und können nicht mehr verwendet werden.

Während in anderen Städten tausende Impfdosen weggeworfen werden, sieht die Lage in Bonn besser aus. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann mit, dass die Nachfrage in Bonn zwar ebenfalls sehr gering sei, allerdings kaum Impfdosen entsorgt werden müssen. „In den städtischen Impfstellen gelingt es in der Regel, die Impfdosen aufzubrauchen.“ Der Grund: Die Stadt Bonn lagert keine Corona-Impfdosen auf Vorrat, die Impfdosen werden beim Großhandel bedarfsgerecht bestellt. „Angebrochene und nicht verimpfte Vials (Injektionsfläschchen, Anm. d. Red.) werden am Ende des Tages nach Möglichkeit in verschiedenen Einrichtungen verimpft und nach Möglichkeit nicht entsorgt“, erklärt Hoffmann.