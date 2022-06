Großeinsatz der Polizei sorgt für Verkehrschaos : Mann legt abgetrennten Kopf am Bonner Landgericht ab

Die Polizei hat den Fundort des Kopfes mit einer Plane verdeckt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn In der Wilhelmstraße am Bonner Landgericht hat am Dienstagabend ein unbekannter Mann einen menschlichen Kopf abgelegt. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Durch den Großeinsatz der Polizei sind mehrere Bahnlinien und der Stadtverkehr betroffen.



Am Dienstagabend hat ein bisher unbekannter Mann in der Wilhelmstraße am Bonner Landgericht einen abgetrennten, menschlichen Kopf abgelegt. Seine Identität ist bisher nicht geklärt. Auch die Hintergründe der Tat sind unklar. Ein wohl 38-jähriger Mann wurde in Zusammenhang mit der Tat festgenommen.

Eine Mordkommission wird nun die Ermittlungen starten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Am Rhein wurde nach Angaben der Polizei zusätzlich eine Leiche an einem Gastronomiebetrieb in der Nähe vom Alten Zoll entdeckt. Die Polizei prüft, inwiefern die beiden Einsatzorte miteinander zusammenhängen.

Polizeisprecher Robert Scholten äußert sich zum Fund des menschlichen Kopfes am Landgericht in #Bonn. pic.twitter.com/YLfYYHp6BH — General-Anzeiger (@gabonn) June 28, 2022

Es gab laut den Beamten keine anderen Einsätze, die in Verbindung mit den Ergeignissen stehen könnten. Der Kopf wurde am Tatort mit einer Plane abgedeckt.

