Abgetrennter Kopf vor dem Bonner Landgericht : Rechtsmedizin geht von einem natürlichen Tod aus

Ein 38-Jähriger hat am Dienstagabend einen abgetrennten Kopf vor dem Bonner Landgericht abgelegt. Der dazugehörige Leichnam wurde am Alten Zoll gefunden. Foto: Peter Kölschbach

Update Bonn Der 44-Jährige, dessen abgetrennter Kopf am Dienstabend vor dem Bonner Landgericht abgelegt wurde, ist laut Rechtsmedizin eines natürlichen Todes gestorben. Damit ändern sich die Tatvorwürfe gegen den 38 Jahre alten Beschuldigten, der bereits festgenommen wurde.

Im Fall des 38-Jährigen, der am Dienstagabend einen menschlichen Kopf vor dem Bonner Landgericht abgelegt hat, ist die Rechtsmedizin zu einem Ergebnis gekommen. Demnach sei das 44-jährige Opfer, dessen Torso am Alten Zoll gefunden wurde, eines natürlichen Todes in Folge einer schweren Erkrankung gestorben. Warum und ob der Tatverdächtige den Kopf abgetrennt hat, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.