Vorfall im Sommer 2022 Bundesgerichtshof bestätigt Urteil zu abgetrenntem Kopf in Bonn

Nach den Feststellungen des Bonner Landgerichts hatte der Obdachlose den Kopf seines zuvor an Tuberkulose gestorbenen Freundes im Juni 2022 vor das Gericht gelegt. Zuvor hatte er laut Anklage das Leichenteil in einer großen Umhängetasche vom Alten Zoll zu Fuß zum Gerichtsgebäude transportiert, wo er den Kopf am Eingangsportal ablegte. Anschließend setzte er sich mit der Tasche auf die gegenüberliegende Straßenseite. Ob der Mann den Kopf zuvor auch abgetrennt hatte, konnte das Gericht nicht mit Sicherheit feststellen. Dies war laut BGH genau wie die Annahme der Schuldfähigkeit des Mannes nicht zu beanstanden.