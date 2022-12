Störung der Totenruhe : Angeklagter schweigt im Prozess um abgetrennten Kopf zu den Vorwürfen

Bonn Passanten machten im Juni in Bonn einen grausamen Fund: Vor dem Eingang des Landgerichts lag ein menschlicher Kopf. In demselben Gebäude beginnt nun der Prozess gegen den Angeklagten.

Vor der 11. Strafkammer muss sich ein 39-jähriger Obdachloser verantworten, dem die Anklage Störung der Totenruhe sowie Verletzung von Passanten in ihrem Pietätsgefühl vorwirft. Zu den Tatvorwürfen will der Angeklagte - so die Verteidigerin zu Prozessbeginn - weiterhin nichts sagen; er will sich schweigend verteidigen.