Abgetrennter Kopf vor dem Landgericht in Bonn : Verdächtiger schweigt bislang zu den Hintergründen der Tat

Die Polizei war am Dienstag sowohl vor dem Landgericht als auch am Alten Zoll im Einsatz. Foto: Matthias Kehrein

Update Bonn Am Bonner Landgericht hat am Dienstagabend ein 38-jähriger Mann einen menschlichen Kopf abgelegt. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen. Das Opfer ist ein 44-jähriger mutmaßlich Obdachloser. Die vermutlich zugehörige Leiche wurde beim Alten Zoll gefunden.

Die sonst so belebte Ecke um den Bonner Bertha-von-Suttner-Platz ist am Dienstagabend gespenstisch still. Es fahren keine Straßenbahnen, an den Polizeiabsperrungen bleiben Passanten stehen. Die Spuren des schrecklichen Ereignisses, das sich hier gegen 17.30 Uhr abgespielt hat, sind verhüllt von einer schwarzen Plane. Sie ist zwischen den antiken Säulen des Landgerichts gespannt. Dahinter liegt der Kopf eines 44 Jahre alten Mannes. Sein Körper liegt abgetrennt rund einen Kilometer entfernt am Rhein, unterhalb des Alten Zolls, an einer mit Graffiti beschmierten Mauer.