„The Final Party“ im Kulturgarten : Bis zu 2000 Abiturienten feiern in der Bonner Rheinaue

Bonn Eine Tanzveranstaltung kann es in diesem Corona-Jahr 2020 nicht geben - doch ihr Abitur gebührend feiern dürfen die Absolventinnen und Absolventen in Bonn trotzdem. Die größte Party findet am 31. Juli in der Rheinaue statt.

Seit 2002 findet - immer am letzten Schultag der Abiturientinnen und Abiturienten in NRW - in Bonn „The Final Party“ statt. Bei der Abschlussparty feiern regelmäßig rund 3000 Menschen ihr Abi. 2020 sollte „The Final Party“ eigentlich am 3. April in der Stadthalle in Bad Godesberg stattfinden, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen vorerst abgesagt. Nun findet das „wahrscheinlich größte Abifestival des Jahres in ganz Deutschland“, so die Veranstalter, doch statt: Am Freitag, 31. Juli, im Kulturgarten in der Bonner Rheinaue.