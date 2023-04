Unruhe in Bonn und der Region So reagieren Schüler und Lehrer auf die verschobenen Abiturprüfungen

Als angespannt und aufgewühlt beschreibt Felix Weicht die Stimmung zwischen 18 und 21 Uhr am vergangenen Dienstag. Schülerinnen und Schüler aus Bonn und der Region wussten zwischenzeitlich nicht, ob die Abiturprüfungen in den naturwissenschaftlichen Fächern am Mittwoch stattfinden würden. Weicht und seine Freunde vom Collegium Josephinum in Bonn haben im Minutentakt die Nachrichten aktualisiert. „Die erste Nachricht kam um kurz nach sechs. Einen Tag vor dem Abi gehen einem viele Gedanken durch den Kopf“, so der Schüler aus Niederkassel.