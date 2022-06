Schüler aus Beuel : Abiturienten feiern mit 800 Gästen Abiball in der Mensa

Die Abiturienten am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium freuen sich auf ihren Abiball am Samstag. Die letzten Vorbereitungen laufen: (v.l.n.r) Chiara Lopata, Sarah Rezaeian, Johanna Haid, David Bravo-Ferrer und Johanna Kramer. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Schon am Samstag wird es in der Campusmensa in Poppelsdorf voller als an jedem anderen Wochentag. 800 Gäste von zwei Beueler Gymnasien feiern dort Abiball. Wie haben sich die Schüler auf ihren großen Abend vorbereitet?



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Klaes

„Unsere Abiturienten haben die gesamte Oberstufe mit Corona zu tun gehabt“, sagt Hubert Bretz, Jahrgangsstufenleiter des Abiturjahrgangs am Ernst- Kalkuhl-Gymnasium (EKG). Alle seien damit sehr souverän umgegangen: „Wir haben sehr disziplinierte Schüler.“ Umso mehr habe es sich der Jahrgang 2022 deshalb verdient, am kommenden Samstag seinen Abschluss gebührend zu feiern.

Die Party des EKG steigt in diesem Jahr in der Campusmensa des Studierendenwerkes in Poppelsdorf. Dort haben auch die Abiturienten des Kardinal-Frings-Gymnasiums (KFG) eine Etage für ihren Abiball am Samstag gemietet. Zwei Abibälle finden zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt. Wie haben die Abiturienten ihren großen Abend geplant? Was gibt es im Vorfeld so einer Großveranstaltung noch zu beachten?

Campusmensa Gebäude wurde 2016 neu eröffnet Zum Wintersemester 2016/2017 hat das Studierendenwerk die Campusmensa Poppelsdorf, die kurz auch Campo genannt wird, neu eröffnet. Die Mensa hat zwei Etagen und steht Studierenden der Uni Bonn und der Hochschule Rhein-Sieg zur Verfügung. Das Gebäude in der Endenicher Allee ist für die Studierenden an den Wochentagen geöffnet. Laut Studierendenwerk finden auf den beiden Etagen der Campo zusammen 1.000 Personen Platz.

„Es war gar nicht so einfach, was zu finden“, erzählt Johanna Haid. Die 17-jährige Abiturientin am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium koordiniert mit einem Mitschüler die Planungen rund um den Abiball. Traditionell habe das EKG den Abiball bisher im Brückenforum gefeiert, das war am geplanten Termin allerdings schon belegt.

Das Studierendenwerk Bonn vermietet die Campo-Mensa in Poppelsdorf an die beiden Jahrgangsstufen. Es stellt als Vermieter Gastronomie und Technik. Die Abiturienten werden vor und während des Balls vom Eventberater Fun Concept aus Burscheid betreut, der mit dem Studierendenwerk einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Veranstalter sind die Schüler selbst. Für die meisten Abibälle gilt laut Michael Harenberg, Geschäftsführer von Fun Concept, dass die Eltern die Verträge mit den Dienstleistern für die Abiturienten unterschreiben.

Abiturienten erwarten 800 Gäste in der Mensa

Haid und ihre Mitschüler erwarten am Samstag 400 Gäste in der oberen Etage der Campusmensa. Die 86 Abiturienten bringen Familie und Freunde mit. 45 Euro haben die Gäste für eine Karte bezahlt, Essen vom Buffet inklusive. Wer nach dem offiziellen Teil mitfeiern möchte, kann noch Karten für die After-Show Party bekommen, so Johanna Haid.

Am Kardinal-Frings-Gymnasium gibt es in diesem Jahr 75 Abiturienten, sie erwarten am Samstag ebenfalls 400 Gäste. „Das kann lustig werden, wir werden uns bestimmt begegnen“, sagt Abiturientin Haid vom EKG und meint das durchaus positiv. Dass sich aber die Schüler des KFG auf den Abiball des EKG und andersrum verirren, ist unwahrscheinlich: Es gibt verschiedenfarbige Eintrittsbänder, die die Gäste am Handgelenk tragen. „Da haben wir uns im Vorfeld abgesprochen“, erklärt Haid. Auch Lehrer Hubert Bertz ist überzeugt: „Das ist überhaupt kein Problem, es gibt zwei verschiedene Eingänge.“

Die Veranstalter, also Schüler und Eltern, sind auch für die Sicherheit auf der Veranstaltung am Samstag verantwortlich und verpflichtet, Sicherheitspersonal zu stellen, erklärt Michael Harenberg. Dabei unterstütze die Eventberatung und stehe in rechtlichen Angelegenheiten als Ansprechpartner zur Verfügung.

Alles, was man für den Abiball braucht

Harenberg und seine sieben Kollegen stellen außerdem den Kontakt zu DJs und Fotografen her und die Ausstattung für den Festsaal zur Verfügung. „Unser Grundpaket deckt alles ab, was man für den Abiball braucht“, so Harenberg. Karten kosteten dann 30 bis 35 Euro pro Kopf. Mit Extrawünschen steige der Preis. Dieses Jahr begleitet Fun Concept 38 Abibälle in sieben Städten.

Die Abiturienten am EKG hatten zusätzlich Unterstützung von engagierten Elternteilen. „Die Mutter eines Mitschülers, die sich beruflich mit Events beschäftigt, hat uns sehr geholfen“, freut sich Haid. „Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich so etwas ja noch nie geplant habe.“

Für die Doppelveranstaltung am Samstag laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Haid traf sich am Mittwoch mit ihren ehemaligen Mitschülern aus dem Musikkurs zur Generalprobe. Nach dem Essen und einer offiziellen Begrüßung eröffnen die Abiturienten den Abend mit Musik. Das Programm endet mit einem Vater-Tochter- oder Mutter-Sohn-Tanz. Dann kommen die After-Show-Gäste zur Mensa, um mit den Abiturienten zu feiern.

Pläne für die Zeit nach dem Abi