Fällungen : Abschied von den Baumriesen am Alten Friedhof

Bäume am Alten Friedhof sind gefällt Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nun ist es so weit: Die Stadt hat die beschlossene Fällung von zehn alten Bäumen am Alten Friedhof in die Tat umgesetzt. Lediglich eine besonders alte Platane durfte bleiben.