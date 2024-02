Aufräumen nach dem Hochwasser in Bonn Absperrungen werden ignoriert

Die Absperrungen stehen an den Zuwegen für Rad- und Fußgänger, etwa am Engländerpfad, auf dem Fußweg zur Gottbergstraße und an der Brungsgasse. Aber nicht direkt am Fähranleger, von dem aus man nach Mondorf gelangt. Dort kann man ungehindert auf den Fußweg am Rhein gelangen, aber die Beschilderung verbietet aktuell das Betreten wegen Hochwassers. Die Nutzer ignorieren aber die Beschilderung, solange sie keine nassen Füße bekommen.