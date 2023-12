Abwasser in Bonn Stadt plant Zusammenlegung von Kläranlagen

Die Stadt Bonn betreibt insgesamt vier Kläranlagen: eine in jedem Stadtbezirk. Das soll auf Dauer nicht so bleiben. Um Betriebs- und Personalkosten zu sparen, hat die Verwaltung ein Fachbüro damit beauftragt, in einer ersten Machbarkeitsstudie darzulegen, ob und wie eine Zusammenlegung der Anlagen funktionieren könnte. Wohlgemerkt mit erheblichem zeitlichen Vorlauf. Die Ergebnisse liegen nun vor. Je mehr Anlagen in Betrieb bleiben, umso höher lägen unterm Strich die Kosten. „Die Kläranlagen haben den höchsten Energiebedarf in der ganzen Stadt“, sagt Tiefbauamtsleiter Peter Esch. Nach Ansicht der Experten wäre der geeignetste Weg für die Klärung von Regen- und anderem Kanalwasser in der Zukunft die Schließung der Anlagen in den Stadtbezirken Bad Godesberg, Beuel und Duisdorf. Übrig bliebe bei diesem Szenario die Kläranlage am Salierweg nahe der Nordbrücke.