Radspuren auf der B9 Starttermin für den Verkehrsversuch auf der Adenauerallee steht fest

Sämtliche Grundstückseinfahrten, Einmündungen in Seitenstraßen und Parkplätze sollen in der Testphase auf der Adenauerallee erhalten bleiben, betonte Felix Maus aus dem Planungsamt. An Kreuzungen ist die Unterbrechung der Baken vorgesehen und die ansonsten durchgehende Gelbmarkierung gestrichelt. An den Kreuzungen sind Abbiegespuren für Pkw vorgesehen. Auch während des Tests werden Lieferzonen ausgewiesen.