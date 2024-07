Nach Verkehrsversuch in Bonn Bonner Initiative sieht „eine erhebliche Mehrbelastung“ an der Adenauerallee

Die Ergebnisse des dreimonatigen Verkehrsversuchs auf der Adenauerallee sind an einigen Stellen offenbar erklärungsbedürftig und werden von mancher Seite in Frage gestellt. Ein Fachbüro hatte die Auswirkungen im Auftrag der Stadt untersucht und Resultate in der vergangenen Wochen im Beisein von Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Stadtbaurat Helmut Wiesner vorgestellt. Demnach hat sich die Reisezeit für den motorisierten Verkehr durch die Neuaufteilung des Verkehrsraums zwar verlängert, aber im Rahmen dessen, was die Ratskoalition festgelegt hatte. Die versuchsweise Einführung einer gesicherten Außenfahrspur für Radfahrer geht zu Lasten einer Autospur je Fahrtrichtung.