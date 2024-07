Bauarbeiten auf der B9 in Bonn Zufahrt Adenauerallee soll ab Montag für vier Wochen dicht sein

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung: Noch voraussichtlich bis Montag, 15. Juli, 5 Uhr, dauert die Sperrung der A 565 zwischen Bonn-Nord und Anschlussstelle Poppelsdorf wegen der Bauarbeiten am Endenicher Ei an. Im Anschluss müssen sich die Autofahrer in Bonn auf eine erneute Einschränkung gefasst machen: Die Zufahrt der Adenauerallee am Bundeskanzlerplatz in Richtung Norden wird ab diesem Montag für vier Wochen gesperrt.