Verkehrsversuch in Bonn Fehlende Lieferzonen bereiten Probleme auf der Adenauerallee

Die Markierungsarbeiten für die eigenen Radspuren auf der Adenauerallee sind in beide Richtungen abgeschlossen, der Verkehrsversuch kann also starten. Bereits seit Mittwoch können Autofahrer demnach in jede Richtung nur noch eine Fahrspur nutzen. Große Auswirkungen auf den bisherigen Verkehrsfluss hat das nach ersten Beobachtungen nicht, wie auch einige Anlieger berichten. Diese haben eher andere Probleme.