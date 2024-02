Arbeiten auf der Adenauerallee Irritation um Verschiebung des Verkehrsversuchs

Die Stadt hatte noch am Dienstag mitgeteilt, die Witterung gestalte die noch ausstehenden Markierungsarbeiten auf der Adenauerallee von Godesberg kommend in Richtung Koblenzer Tor schwierig. Es sei zu nass auf der Fahrbahn, wo nach den bereits erfolgten Markierungsarbeiten auf der Seite in Richtung Süden jetzt ebenfalls eine der Autospuren im Rahmen eines Verkehrsversuchs für Radler reserviert werden sollte. Doch offensichtlich hatte die ausführende Firma kein Problem mit dem Wetter: Am Mittwochabend jedenfalls war die Markierung samt Fahrrad-Piktogrammen entlang der ganzen Fahrbahn aufgebracht.