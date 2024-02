Verkehr in Bonn Neuer Termin für Verkehrsversuch auf Adenauerallee steht fest

Hintergrund: Da Markierungsarbeiten in anderen Städten aufgrund der Witterung nicht ausgeführt werden konnten, habe das Unternehmen das Personal in Bonn zusammengezogen. Dies führte dazu, wie der GA bereits am Mittwoch berichtet hatte, dass die restlichen Markierungsarbeiten – bis auf minimale Restarbeiten – abgeschlossen werden konnten. Die Baken zur Abgrenzung der Radspur und notwendige Beschilderungen bringe das Unternehmen in den kommenden Tagen an.