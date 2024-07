Bauarbeiten auf der B9 in Bonn Sperrung der Zufahrt zur Adenauerallee verzögert sich

Die von der Stadt Bonn für heute, Montag, 15. Juli, angekündigte Sperrung der Zufahrt Adenauerallee ab Bundeskanzlerplatz in Richtung Norden ist bisher noch nicht erfolgt (Stand 9 Uhr). Die Adenauerallee ist aus Richtung Süden noch frei befahrbar. Lediglich die Abbiegespur von der Reuterbrücke aus kommend nach links in die Adenauerallee/Kaiserstraße ist bereits mit Barken abgesperrt. Warum die Sperrung entgegen der Ankündigung bisher noch nicht erfolgt ist, war am Morgen bei der Stadt Bonn nicht in Erfahrung zu bringen. Anders dagegen auf der A 565: Dort ist die Sperrung zwischen Autobahnkreuz Bonn-Nord und Anschlussstelle Poppelsdorf wegen der Bauarbeiten rund ums Endenicher Ei wie geplant seit dem frühen Morgen wieder aufgehoben.