Kritik am Verkehrsversuch Bis zu 25 Minuten Zeitverlust auf der Adenauerallee

Bonn · Seit gut einem Monat läuft der Verkehrsversuch auf der Adenauerallee in Bonn. Der General-Anzeiger hat die Staulage in der vergangenen Woche auf Google täglich beobachtet. Wo es hakt und was Befürworter und Gegner fordern.

26.03.2024 , 05:00 Uhr

Autofahrer sind wegen des Verkehrsversuchs an der Adenauerallee derzeit nur auf einer Spur je Richtung unterwegs. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen und Marie Nadler Redakteurin Bonn