Umleitungen in Bonn Stadt rechnet wegen Sperrung der Adenauerallee-Zufahrt mit Engpässen

Autofahrer müssen sich in Bonn wieder auf größere Einschränkungen gefasst machen: So soll wegen der Fahrbahnsanierung auf der Willy-Brandt-Allee ab dem 17. Juni zeitweise auch die Zufahrt zur Adenauerallee in Höhe Bundeskanzlerplatz gesperrt werden. Laut Tiefbauamt erfolgt die Sperrung mit Beginn der Sommerferien ab 8. Juli und soll voraussichtlich vier Wochen dauern. Eine Umleitung der Fahrzeuge in Richtung Norden beziehungsweise die Innenstadt soll über die Kaiserstraße erfolgen.