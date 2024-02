Sicheres Radfahren in Bonn Verkehrsversuch auf Adenauerallee soll erst nach Karneval beginnen

Die Markierungsarbeiten für den Verkehrsversuch auf der Adenauerallee werden während der tollen Tage unterbrochen. Wie das Bonner Presseamt am Dienstag mitteilte, habe das beauftragte Bauunternehmen in der vergangenen Woche die Markierungen auf der Fahrspur stadtauswärts aufgebracht. Die Markierungsarbeiten in der Gegenrichtung vom Bundeskanzlerplatz bis zum Koblenzer Tor sollen erst ab Aschermittwoch, 14. Februar, beginnen. Wenn es einigermaßen trocken bleibt und nicht zu kalt wird, dürfte das etwa eine Woche Zeit in Anspruch nehmen.