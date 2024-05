Verkehrsversuch in Bonn 223 Verfahren gegen Falschparker auf der Adenauerallee

Der im Februar gestartete Verkehrsversuch auf der Adenauerallee läuft in mancher Hinsicht noch nicht reibungslos ab: Nach Beobachtung von Rudolf Mueller, der in der Nähe wohnt, parken Autofahrer weiterhin regelmäßig entweder mitten auf dem probeweise neu geschaffenen Radweg. Oder abgestellte Wagen stehen in den schrägen Parktaschen mit dem Heck auf dem an vielen Stellen mit Baken geschützten Radstreifen. „Mich ärgert das, weil es nicht Sinn der Sache und für Radfahrer gefährlich ist“, sagte Mueller. Seine Kinder nutzen die Adenauerallee täglich für den Schulweg zum Beethovengymnasium. Für sie ist der Radweg eine Verbesserung.