Adenauerallee in Bonn Auf den Verkehrsversuch folgen umfassende Bauarbeiten

Bonn · Die Adenauerallee in Bonn bleibt bis mindestens Mitte 2025 für Autofahrer eine Herausforderung. Nach dem Verkehrsversuch will das Tiefbauamt am Koblenzer Tor mit der Kanalsanierung beginnen. Die Pläne und Auswirkungen im Überblick.

27.05.2024 , 08:30 Uhr

Der Verkehrsversuch auf der Adenauerallee endet am 31. Mai. Der Versuchsaufbau bleibt während der anschließenden Baustellenzeit erhalten. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn