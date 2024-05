Adenauerallee in Bonn Umfassende Bauarbeiten folgen auf den Verkehrsversuch

Der umstrittene Verkehrsversuch auf der Adenauerallee in Bonn neigt sich dem Ende zu. Am kommenden Freitag, 31. Mai, sind die drei Monate rum, in denen die Stadt Bonn Daten erfasst, wie sich die mit Baken flankierte Umwidmung der Außenspuren für Radfahrer auf den fließenden Verkehr auswirken. Im direkten Anschluss soll die Baustelle für die vom Tiefbauamt als dringend erachtete Kanalsanierung unter der Straße beginnen.