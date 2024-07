Kommentar zum Bonner Verkehr Es nährt Misstrauen, wenn jeder gegen jeden schießt

Es wird ja unheimlich viel gegutachtet, nicht nur in Bonn. Die Analyse dient im politischen und gesellschaftlichen Raum eigentlich der Versachlichung einer Debatte anhand von Fakten. Dieses Ziel erreichen solche Untersuchungen schon lange nicht mehr, wenn es um strittige Themen geht. Die Ergebnisse des Verkehrsversuchs auf der Adenauerallee zeigen es in aller Deutlichkeit. Die Befürworter von sicheren Radwegen dort sehen sich bestärkt, weil letztlich willkürlich festgelegte Reisezeitverlängerungen eingehalten wurden. Die Gegner hegen Zweifel an der Methodik und der Verlässlichkeit von Zahlen.