Kreativraum für junge Frauen : Bonnerinnen eröffnen „Palast der Löwin“

Bonn Die Bonnerin Lorena Spülbeck hat mit ihren Mitstreiterinnen am Sonntag den „Palast der Löwin“ eröffnet. Es geht den jungen Frauen darum, Gleichgesinnte dazu zu animieren, künstlerisch aktiv zu werden.

Selbstvertrauen ist gerade in der aktuellen Zeit ein kostbares Gut – und etwas, an dem es Lorena Spülbeck offenbar nicht mangelt. „Palast der Löwin“, so hat sie ihren Kreativraum in unmittelbarer Nähe zur Bonner Universitätsbibliothek genannt, den sie und ihrer Mitstreiterinnen am Sonntag eröffnet haben. Und zumindest hinsichtlich des Potenzials soll er diesem prunkvollen Titel auch gerecht werden. Dafür will Spülbeck schon sorgen. Enthusiastisch genug ist sie auf jeden Fall, während sie von ihren Plänen erzählt. „Ich liebe es, Kunst in einer Gemeinschaft entstehen zu lassen“, sagt sie, „und ich weiß, dass es vielen anderen Frauen auch so geht. Leider mangelt es in Bonn aber an Räumen, in denen man sich ausprobieren kann. Das wollen wir mit dem Palast der Löwin ändern.“