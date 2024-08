Bundesstraße in Bonn Lösung für die Adenauerallee zeichnet sich ab

Bonn · In der Debatte um die Verkehrsführung auf der Adenauerallee in Bonn rückt ein Kompromiss näher. Der Verkehrsausschuss modifiziert den Verwaltungsvorschlag für die Bundesstraße zwischen Koblenzer Tor und Bundeskanzlerplatz. Was der Vorschlag vorsieht und wann darüber entschieden wird.

21.08.2024 , 16:40 Uhr

Stadteinwärts soll die Einfahrt in die Adenauerallee für Autos auf den ersten Metern zweispurig bleiben. Das letzte Wort hat der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn