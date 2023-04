ADFC-Fahrradklimatest Bonn macht beim Radverkehr einen Sprung nach vorne

Da sich Bonn nach der Umfrage im Vergleich mit anderen bundesdeutschen Großstädten seit 2020 am stärksten verbessert hat, war Oberbürgermeisterin Katja Dörner am Montag nach Berlin gereist, um die Ehrung in der Kategorie „Beste Entwicklung“ von der ADFC-Bundesvorsitzenden Rebecca Peters und Bundesverkehrsminister Volker Wissing entgegenzunehmen. Dörner sagte im Anschluss: „Eine so deutliche Verbesserung und damit der erste Platz ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit in den vergangenen zwei Jahren, auch wenn wir erst am Anfang der Aufholjagd stehen.“