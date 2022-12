Feuer am Maarweg : Älteres Ehepaar bei Brand in Bonn leicht verletzt

Foto: Petra Reuter

Bonn Ein Brand in einer Garage am Maarweg hat am Samstagabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein älteres Ehepaar erlitt dabei Verletzungen.



Leicht verletzt wurden am Samstagabend eine ältere Frau und ihr Mann, nachdem es in einer Garage neben dem Haus mit ihrer Wohnung gebrannt hatte. Laut Stefan Baltes von der Bonner Polizei war der Brand größeren Ausmaßes in der Garage, die am Maarweg liegt, ausgebrochen. Die starke Rauchentwicklung hatte den Qualm dann aber bis in das Wohnhaus an der benachbarten Rochusstraße gedrückt.

Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich das ältere Ehepaar aus der verrauchten Wohnung selbst retten. Die beiden kamen mit leichten Verletzung davon und wurden noch vor Ort behandelt.

Der Feuerwehr gelang, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache für den Brand ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Rochusstraße war während des Einsatzes der Feuerwehr auf Höhe der Villemombler Straße gesperrt. Die Buslinien 606 und 608 waren deshalb unterbrochen.

Die Bonner Berufsfeuerwehr und mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Bonner Stadtgebiet waren mit insgesamt rund 50 Kräften im Einsatz.

(wrm)