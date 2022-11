Bonner Verwaltung : Ärger mit der Aufenthaltsgenehmigung

Bonn Eine mit einem Deutschen verheiratete US-Amerikanerin aus Vermont fühlt sich in Bonn nicht willkommen. Sie hat Ärger mit ihrer Aufenthaltsgenehmigung.

Gerne gibt sich Bonn gastlich und weltläufig. „Im Mittelpunkt der internationalen Aktivitäten in Bonn stehen globale Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Ehrenamt, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenvorsorge“, heißt es auf der Homepage der Stadt in gutem Englisch unter dem Stichwort „International Profile“.

Die Stadt biete zahlreiche Dienstleistungen an, um ihr internationales Netzwerk von Bonner Organisationen zu unterstützen und zu fördern. In der Praxis werden dringend benötige internationale Fachkräfte von der Stadtverwaltung offenbar weniger einladend aufgenommen, berichtet ein deutsch-amerikanisches Ehepaar dem General-Anzeiger.

Im Mai 2021 ist der junge Onkologe Andreas Maus mit seiner Frau Lydia Susann aus Göttingen nach Bonn umgezogen. Die promovierte Neurobiologin hatte eine vakante Stelle an der Universitätsklinik übernommen, wo sie seither die Elektronenmikroskopie leitet. Schon 2014 hatte die US-Amerikanerin aus Vermont den Deutschen aus Baden-Württemberg beim Studium in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts kennengelernt. 2015 war das Paar gemeinsam nach Göttingen übersiedelt und hatte 2018 geheiratet. Von angeblichem Sozialtourismus kann in einem solchen Fall wohl keine Rede sein.

Um das Dokument zu erhalten, reichten die Hochzeiturkunde und ein formloser Antrag nicht. Das Paar sollte beim Ausländeramt vielmehr eine „Erklärung zur ehelichen Lebensgemeinschaft“ abgeben. „Ich lebe mit meinem Ehemann in unserer Wohnung (…) in ehelicher Lebensgemeinschaft zusammen. Eine Trennung ist nicht erfolgt und auch von mir nicht beabsichtigt“, heißt es darin. „Mir ist auch nicht bekannt, dass mein Ehemann sich von mir trennen möchte“.

„In Göttingen war das immer eine reine Formsache“, sagt Andreas Maus. „Ich fühlte mich in dem Flur im Ausländeramt hinter einer Plexiglasscheibe wie eine Bittstellerin und kein bisschen willkommen“, erinnert sich Lydia Maus. Auch sonst war der Tonfall des Amtes eher ruppig. Schon bei der Vorladung zum Termin, die dem GA vorliegt, hatte das Amt darauf hingewiesen, keinesfalls würden etwa „Fragen zum allgemeinen Ausländerrecht oder zu ihrem persönlichen Fall beantwortet“. Man nehme nur Fingerabdrücke und 93 Euro Gebühren, zahlbar in bar oder mit EC-Karte. Auf die Plastikkarte mit dem Aufenthaltstitel musste Lydia Maus dann drei Monate lang warten, ohne sich korrekt ausweisen zu können. Die Stadt Göttingen habe dafür stets ein Kurzzeitvisum ausgestellt, sagt sie.

Ärger über Führerscheine

„Man fühlt sich in solchen Momenten wirklich ausgegrenzt“, sagt Lydia Maus, die den Sinn der Regelung bis heute nicht versteht. An den meisten Tagen fährt sie ohnehin mit dem Rennrad aus der Innenstadt auf den Venusberg, weil man im Auto zu oft im Stau stehe. Ob sie sich in Deutschland einbürgern lässt, wird sich die Spezialistin wohl gut überlegen, auch wenn sie keine Scheidungsabsicht hat. Schließlich könnte das junge Ehepaar beruflich problemlos auch in den USA Fuß fassen.