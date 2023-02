Unverständnis in den sozialen Medien : Ärger über Hundekot und Kippen in Beeten

Ärger über Hundekot und Kippen in Beeten

Unverständnis in den sozialen Medien

Beete werden in der Stadt häufig als Aschenbecher und Hundetoilette genutzt. Foto: Stefan Knopp

Bonn Im Netz ärgert sich ein Nutzer darüber, dass sich in frisch bepflanzten Beeten Kippen und Hundekot finden. Nichts Ungewöhnliches, teilt die Stadt mit, es gebe da noch ganz andere Vorfälle.

Fahrradfahren ist gesund und gut für die Umwelt. Aber das Rad ist halt auch ein Fortbewegungsmittel, das man irgendwo abstellen muss. Unerfreulich, wenn das in einem neu angelegten Beet geschieht. Ein Nutzer der Facebookseite „Du kommst aus Bonn wenn …“ hat diese Beobachtung gepostet: Auf der frisch bepflanzten Baumscheibe vor dem Irish Pub John Barleycorn, dem ehemaligen Bierhaus Machold, habe ein Fahrrad gestanden, der Besitzer habe in Kauf genommen, dass dadurch die jungen Sträucher zerstört werden.

Zudem lägen auch schon Kippen und Hundekot drin, schreibt er. „Das wurde von unseren Steuergeldern finanziert und ich finde es schade.“ Denn die Baumscheiben hat die Stadt bepflanzt, was der Verfasser ausdrücklich lobt. Es wurde eine Zierkirsche in ein bestehendes Beet eingesetzt und durch bodennahe Sträucher ergänzt. Eine von vielen Ersatzpflanzungen, die die Stadt im vergangenen Jahr beschlossen und ausgeschrieben hat. Denn es kommt vor, dass durch Bauarbeiten, Kanalsanierungen, das Verlegen von Anschlüssen und ähnliche Maßnahmen Baumscheiben entfernt werden müssen. Manche können danach nicht wieder an gleicher Stelle angelegt werden, dann müssen Ausgleichsstandorte gefunden werden.