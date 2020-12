Kritik an Bonner SPD : Ärger um SPD-Präsenzparteitag in der Pandemie

Müssen sich viel Kritik aus den eigenen Reihen wegen des Präsenzparteitags gefallen lassen: Die Unterbezirksvorsitzenden der Bonner SPD, Jessica Rosenthal und Enrico Liedke. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Bonn Heftige Kritik muss der Vorstand der Bonner SPD aus den eigenenen Reihen einstecken: Viele Mitglieder beschweren sich, dass die Partei trotz hoher Corona-Zahlen an diesem Samstag einen Präsenzparteitag in der Beueler Jupp-Gassen-Halle veranstalten will.

Wenn an diesem Samstag die SPD in Beuel in der Jupp-Gassen-Halle ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten für den Bundestag kürt, werden voraussichtlich viele Mitglieder aus Sorge vor einer Infektion, aber auch aus Verärgerung in der Halle nicht dabei sein. SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Angelika Esch hat sich in einem Schreiben an ihren Ortsvereinsvorstand in Beuel sogar bitter darüber beklagt, dass ihre Partei trotz hoher Inzidenzzahlen in Bonn an einer Präsenzveranstaltung festhält. Ebenso kursieren weitere Schreiben innerhalb der Bonner SPD, in denen sich zahlreiche Mitglieder, darunter auch Stadtverordnete und Funktionsträger, über das Verfahren beschweren und ankündigen, deshalb nicht teilnehmen zu wollen.

„Ich bekomme gerade eine ziemliche Spaltung der Partei mit. (…) Bund, Land und Region haben darum gebeten, vor Weihnachten keine großen Veranstaltungen mehr zu machen, weil es medial sehr schlecht rüberkommen kann“, schreibt Esch sichtlich verärgert in der Mail, die dem GA vorliegt. Als falsches Signal in der Öffentlichkeit, bezeichnen die Unterzeichnenden eines Rundbriefs an die Mitglieder den Präsenzparteitag und bitten darum, ihn sofort zu stoppen und zu verschieben. „Aus Sorge um die innerparteiliche Willensbildung, die Gesundheit unserer Mitglieder, die Transparenz und Offenheit des Verfahrens sowie aus Sorge um die Zukunft der Bonner SPD“, solle die Versammlung an diesem Samstag abgesagt werden. Zumal keine Dringlichkeit bestehe, da die Aufstellung der Landes- beziehungsweise Bundeslisten erst im kommenden Frühjahr geplant sei. „Die Botschaft, die in der Öffentlichkeit ankommt: Die Bonner SPD verteilt Pöstchen und macht Karriereplanung, während andere nicht wissen, wovon sie morgen leben wollen.“ Die Bonner SPD untergrabe damit nicht nur das verantwortungsbewusste Handeln weiter Teile der Bevölkerung zum Schutze vor einem weiteren Anstieg der Fallzahlen, sondern spiele auch den Querdenkern und Coronaleugnern in die Hände. Zu den Verfassern gehören unter das Bonner SPD-Urgestein Bernhard „Felix“ von Grünberg die beiden Stadtverordneten Peter Kox und Dörthe Ewald sowie die früheren Unterbezirksvorsitzenden Hans-Walter Schulten und Martin Schilling. „Ich fände sinnvoll, den Parteitag zu verschieben, aber ich kann das ja nicht entscheiden und werde deshalb hingehen“, sagt von Grünberg.

Ein Mitglied, das namentlich nicht genannt werden will, moniert gegenüber dem GA, dass der Unterbezirksvorstand trotz breiter Kritik an der Präsenzveranstaltung festhalten wolle. Vom UB-Vorstand bewirbt sich Parteivorsitzende Jessica Rosenthal neben SPD-Mitglied Stefan Gsänger um die Direktkandidatur für den Bundestag.