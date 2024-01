Landesweiter Protest am Dienstag Ärzte-Streik an der Bonner Uniklinik

Der zur Diskussion stehende Tarifvertrag betrifft mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte in bundesweit 23 Universitätskliniken. Zur zentralen Warnstreik-Kundgebung, die am Dienstag in Hannover stattfinden wird, wollen auch Bonner Ärzte anreisen. Wie eine Mitarbeiterin erklärte, seien mehrere Busse geordert worden, die die Streikenden befördern sollen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, seien auch für die weiteren NRW-Unikliniken in Aachen, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster Busse geordert. Insgesamt 20 Reisebusse mit 5000 Ärzten aus NRW erhofft sich die Gewerkschaft am Dienstag in Hannover.