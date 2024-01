Debatte um „Remigration“ Bonner AfD steht mutmaßlichen Rechtsextremisten nah

Cassel stand bereits vor Gericht, weil er 2019 in Köln einen Gegendemonstranten mit dem Auto angefahren haben soll. Das Kölner Amtsgericht verurteilte ihn zu sieben Monaten Haft auf Bewährung, doch das Landgericht sprach den Studenten in zweiter Instanz frei. Das Oberlandesgericht hob dieses Urteil später wieder auf. Cassel, der auf schriftliche GA-Fragen bislang nicht reagierte, hat einen Sitz in der Bezirksvertretung Bonn. Doch dort ebenso wie im Stadtrat (zwei Mandate) und in der Bezirksvertretung Beuel (ein Mandat) tritt die AfD kommunalpolitisch kaum in Erscheinung. Bei den Wahlen 2020 kam die Partei in Bonn nur auf 3,2 Prozent der Stimmen.