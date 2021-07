Gedenkaktion am Kaiserbrunnen : Aids-Initiative erinnert an Drogentote in Bonn

Aids-Initiative erinnert an Drogentote in Bonn

Bonn Die Aids-Initiative errichtet am Kaiserbrunnen eine Erinnerungswand mit Botschaften aus der Szene. Ein Paar berichtet über die Versuche, „das Leben in den Griff zu bekommen“.

Am Mittwoch hat die Bonner Aids-Initiative mit einer Aktion am Kaiserbrunnen nahe dem zentralen Busbahnhof an den „Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher*innen“ erinnert. Aufgestellt war dort eine Wand mit Botschaften aus der Szene an die Toten. „Heinz, wir vermissen dich“ oder „An alle da oben, die ich lieb habe und nie vergessen werde“ war dort zu lesen. Und mancher kam vorbei, der auf einem weißen Kiesel ein paar Worte verfasste an die Gegangenen, um dem Kummer Ausdruck zu verleihen.