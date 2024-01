Verfahren wegen Volksverhetzung Noch kein Urteil im Strafprozess gegen Akif Pirinçci

Vor dem Bonner Amtsgericht ist am Dienstag auch der zweite Verhandlungstag im Strafprozess gegen Akif Pirinçci ohne ein Urteil zu Ende gegangen. Der Bonner Schriftsteller und Blogger, der in den 1980er-Jahren als Autor des Katzenkrimis „Felidae“ bekannt geworden war, muss sich dort derzeit wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten. Die auf Cyberkriminalität spezialisierten Staatsanwälte der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) in Köln werfen dem in der Türkei geborenen Pirinçci vor, in seinem Blog „Der kleine Akif“ Feindseligkeit gegen Ausländer geschürt zu haben.