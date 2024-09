Neue Episode von „Akte Rheinland“ Ausgesetzt zum Sterben? Der Fall des Bonner Findelkindes

Audio | Bonn · In einer Nacht im Juni 2014 entdecken drei Jugendliche in einem Gebüsch an einem abgelegenen Weg in Bonn ein neugeborenes Baby - stark unterkühlt, aber lebendig und ansonsten gesund. Wer hat das Baby dort abgelegt? Wer hat es auf die Welt gebracht? Und sollte es überhaupt gefunden werden? Um diesen Fall geht es in der neuen Episode von „Akte Rheinland“.

12.09.2024 , 05:00 Uhr

Ein neugeborenes Baby wurde im Sommer 2014 in Bonn ausgesetzt. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat