Die Hintergründe zur neuen Episode „Akte Rheinland“ : Tod im Haus Müllestumpe - eine ableistische Tat?

Im April 2015 wurde der 30-jährige Stefan F. vor seiner Wohnung im Haus Müllestumpe getötet. Die Nachbarn legten nach der Tat Blumen zum Gedenken an den Toten dort ab. Foto: Jens Kleinert

Bonn Im April 2015 wurde ein 30-Jähriger mit Downsyndrom, der im Haus Müllestumpe in Bonn lebte, mit mindestens neun Messerstichen getötet. War diese Tat ableistisch, stand also in Zusammenhang mit der Behinderung des Mannes? Dieser Frage geht der Podcast „Akte Rheinland“ nach.