Bonner Polizei bei „Aktenzeichen XY“ 60 neue Hinweise im Fall der getöteten Claudia Wilbert

Die Leiche der 17-jährigen Claudia Wilbert wurde am 30. März 1979 nach Angaben der Polizei an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren gefunden. Das letzte Mal sei die Jugendliche zwei Tage zuvor um 22.10 Uhr am Stadtpark in Rheinbach gesehen worden: Zeuginnen und Zeugen hätten beobachtet, wie die 17-Jährige zu einem unbekannten jungen Mann in ein hellfarbenes Auto gestiegen sei.