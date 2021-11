Ahmad Al Sheikh Hussein Kames : Bonner mit dem „XY-Preis“ für Zivilcourage ausgezeichnet

Ahmad Al Sheikh Hussein Kames rettete dem Opfer des Messerangriffs am Bonner Hauptbahnhof das Leben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ahmad Al Sheikh Hussein Kames hat den XY-Preis gewonnen. Der Bonner rettete einem 22-Jährigen bei einem Messerangriff in einem Linienbus das Leben. Horst Seehofer ehrte den 29-Jährigen mit dem Preis für Zivilcourage.

Ahmad Al Sheikh Hussein Kames wurde am Dienstagabend für sein mutiges und vorbildliches Handeln mit dem XY-Preis ausgezeichnet. Bundesinnenminister Horst Seehofer verlieh dem 29-jährigen Bonner die Auszeichnung der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ im ZDF-Hauptstadtstudio.

Im Juli vergangenen Jahres rettete Ahmad Al Sheikh Hussein Kames einem jungen Mann das Leben, der in einem Bus der Linie 601 am Bonner Hauptbahnhof unvermittelt von einem Mann mit einem Messer attackiert wurde und dabei schwere Verletzungen davon getragen hat.

Kames hatte den um einiges größeren und schwereren Angreifer von dessen Opfer fortgerissen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Danach leistete der ehemalige Medizinstudent aus Syrien, der heute eine Ausbildung zum Technischen Anästhesie-Assistenten an der Uniklinik Bonn absolviert, mit zwei weiteren Passanten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe bei dem schwerverletzten 22-Jährigen. Mit schweren Stichverletzungen am Kopf und Oberkörper kommt der junge Mann in eine Klinik und wird sofort notoperiert. Der 22-Jährige überlebt.