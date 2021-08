Messerangreifer im Bus überwältigt : Bonner nach Rettungstat in Linienbus für „XY“-Preis nominiert

Bonn/München Ahmad Al Sheikh Hussein Kames hat bei einer Messerattacke am Bonner Hauptbahnhof einem jungen Mann das Leben gerettet. Nun ist der 28-Jährige für den „XY“-Preis der Sendung „Aktenzeichen XY“ nominiert. Die Oma des Opfers hat ihn dafür vorgeschlagen.

Nach seinem mutigen Eingreifen bei einer Messerattacke am Bonner Hauptbahnhof ist Ahmad Al Sheikh Hussein Kames für den diesjährigen „XY“-Preis der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ nominiert. Dies bestätigte eine Sprecherin des ZDF auf GA-Anfrage. An diesem Mittwochabend, 18. August, wird sein Fall in der Sendung gezeigt. Im Juli vergangenen Jahres hat Kames einem jungen Mann das Leben gerettet, der in einem Bus der Linie 601 am Bonner Hauptbahnhof unvermittelt von einem 56-Jährigen mit einem Messer attackiert wurde und dabei schwere Verletzungen davon getragen hat.